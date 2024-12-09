«Уильямс» и Santander заключили многолетний контракт

«Уильямс» объявил о сделке с испанской финансово-кредитной группой Santander.

Многолетнее партнерство начнется в 2025 году, однако логотип банка украсит болид FW46 уже на тестах в Абу-Даби, которые пройдут 10 декабря.

Карлос Сайнс проведет заезды за «Уильямс». Santander ранее был спонсором «Феррари », за которую выступал испанец.

Карлос Сайнс: «Цель в том, чтобы вместе с «Уильямсом» в ближайшем будущем начать бороться за подиумы в «Ф-1»