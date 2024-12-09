«Уильямс» и Santander заключили многолетний контракт
«Уильямс» объявил о сделке с испанской финансово-кредитной группой Santander.
Многолетнее партнерство начнется в 2025 году, однако логотип банка украсит болид FW46 уже на тестах в Абу-Даби, которые пройдут 10 декабря.
Карлос Сайнс проведет заезды за «Уильямс». Santander ранее был спонсором «Феррари», за которую выступал испанец.
Карлос Сайнс: «Цель в том, чтобы вместе с «Уильямсом» в ближайшем будущем начать бороться за подиумы в «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
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