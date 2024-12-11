Фернандо Алонсо: «Знаю, что сезон-2026, вероятно, будет моим единственным шансом выиграть третий титул»

Алонсо нацелен на борьбу за титул в 2026 году.

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что не оставляет надежд стать трехкратным чемпионом «Формулы-1». При этом, по словам Фернандо , его единственный, скорее всего, шанс будет в 2026 году – когда в «Ф-1» сменится технический регламент, и у «Астон Мартин » будут хорошие шансы с болидом, спроектированным Эдрианом Ньюи.

«Я по-прежнему мечтаю. Почему нет? Я знаю, что сезон-2026, вероятно, будет моим единственным шансом, потому что сделать это в 2025 году будет чрезвычайно трудно. Но да, я продолжаю мечтать. Ведь «Формула-1 » – она для мечтателей, ведь здесь может случиться что угодно. Так что посмотрим.

И да, ожидания от сезона-2026 будут высоки, ведь у нас будет совершенно новая машина, построенная Эдрианом Ньюи под новый технический регламент.

И сезон-2026 – по крайней мере, на старте сезона ситуация будет именно таковой, – вероятно, будет для меня последним в «Формуле-1». Ведь мой нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2026. Так что да, пришло время показать результат. Ожидания очень высоки.

Я не считаю свой возраст помехой. Я вообще не очень много об этом думаю. Пресса время от времени напоминает мне об этом разной статистикой и цифрами, но в целом я ощущаю себя точно так же, как ощуща я в 25-30 лет, и я продолжаю гоняться.

Я не чувствую, что возраст мне мешает. Я по-прежнему мотивирован, свеж, я отлично себя чувствую и тренируюсь с той же интенсивностью, что и все последние 20 лет», – рассказал Алонсо.

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