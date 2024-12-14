Риккардо не заинтересован в выступлениях за «Кадиллак» в «Ф-1» (ESPN)
Риккардо не собирается возвращаться в «Ф-1» с новой командой.
Появилась новая информация о потенциальном переходе Даниэля Риккардо в «Кадиллак».
Австралийский гонщик покинул «Формулу-1» по ходу сезона-2024. Издание Bild назвало Риккардо фаворитом на место в команде, которая начнет выступать в «Ф-1» с 2026 года.
Как передают источники ESPN, близкие к Даниэлю, с пилотом «не контактировали, и он не проявляет никакого интереса» к переходу.
Неясно, станет ли австралиец выступать в других сериях или завершил гоночную карьеру окончательно. Ранее Риккардо упоминал, что был бы рад попробовать себя в NASCAR.
Даниэль Риккардо – фаворит на место в команде «Кадиллак» (Bild)
Юки Цунода: «Если бы я не начал побеждать Риккардо с первой же гонки, то сейчас на диване отдыхал бы именно я»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
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