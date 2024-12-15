Дженсон Баттон: «Херта может быть быстр и в «Формуле-1»

Баттон поделился мнением о перспективах Херты в «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года рассказал, что считает Колтона Херту быстрым гонщиком и достаточно талантливым для выступлений в «Формуле-1».

Баттон и Херта были напарниками по экипажу на гонке «24 часа Дайтоны» в этом году.

Колтон Херта, на постоянной основе выступающий в «Индикаре», считается одним из главных претендентов на место в команде «Кадиллак», которая начнет выступать в «Формуле-1» с 2026 года.

«Он очень быстрый гонщик. При этом он быстр на любой машине, за рулем которой оказывается. Он очень быстр в «Индикаре». Он также был очень быстр, когда мы вместе выступали в одном экипаже в Дайтоне в этом году.

У него многое получается. Так что думаю, что он может быть быстр и в «Формуле-1». Хотя понятно, что ему нужно будет очень многому научиться, ведь болиды «Ф-1» сильно отличаются от машин в «Индикаре ». У него для этого правильный подход и склад ума», – рассказал Баттон .

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