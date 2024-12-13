Перес и «Ред Булл» ведут переговоры о расторжении контракта (Record)

Перес и «Ред Булл» обсуждают условия расторжения контракта.

Как сообщает мексиканское издание Record, обе стороны пришли к выводу, что дальнейшее сотрудничество им лучше не продолжать – и в данный момент идет обсуждение вопросов условий прекращения действия контракта.

Ранее сообщалось, что Перес, чей контракт с «Ред Булл» действует до конца 2025 года, затребовал за свое согласие расторгнуть контракт сумму примерно в $16 млн.

Ожидается, что после того, как в «Ред Булл » прекратят сотрудничество с Пересом , его место в основной команде займет Лиам Лоусон , а в «РБ» будет переведен вице-чемпион «Формулы-2» и пилот молодежной программы «Ред Булл» Изак Аджар.

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