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Перес и «Ред Булл» ведут переговоры о расторжении контракта (Record)

Перес и «Ред Булл» обсуждают условия расторжения контракта.

Как сообщает мексиканское издание Record, обе стороны пришли к выводу, что дальнейшее сотрудничество им лучше не продолжать – и в данный момент идет обсуждение вопросов условий прекращения действия контракта.

Ранее сообщалось, что Перес, чей контракт с «Ред Булл» действует до конца 2025 года, затребовал за свое согласие расторгнуть контракт сумму примерно в $16 млн.

Ожидается, что после того, как в «Ред Булл» прекратят сотрудничество с Пересом, его место в основной команде займет Лиам Лоусон, а в «РБ» будет переведен вице-чемпион «Формулы-2» и пилот молодежной программы «Ред Булл» Изак Аджар.

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoРБ
logoЛиам Лоусон
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoФормула-1
возможные переходы
logoИзак Аджар
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