В Ташкенте пройдет церемония вручения наград ФИА в 2025 году

ФИА сообщил о месте проведения следующей ежегодной церемонии вручения призов.

Чемпионов «Формулы-1», «Формулы-2», «Формулы E » и других серий наградили в Руанде по итогам сезона-2024.

В следующем году мероприятие с участием лучших пилотов мира состоится 12 декабря в столице Узбекистана, Ташкенте.

Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде