В Ташкенте пройдет церемония вручения наград ФИА в 2025 году
ФИА сообщил о месте проведения следующей ежегодной церемонии вручения призов.
Чемпионов «Формулы-1», «Формулы-2», «Формулы E» и других серий наградили в Руанде по итогам сезона-2024.
В следующем году мероприятие с участием лучших пилотов мира состоится 12 декабря в столице Узбекистана, Ташкенте.
Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем