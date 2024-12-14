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В Ташкенте пройдет церемония вручения наград ФИА в 2025 году

ФИА сообщил о месте проведения следующей ежегодной церемонии вручения призов.

Чемпионов «Формулы-1», «Формулы-2», «Формулы E» и других серий наградили в Руанде по итогам сезона-2024.

В следующем году мероприятие с участием лучших пилотов мира состоится 12 декабря в столице Узбекистана, Ташкенте.

Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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