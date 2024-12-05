Юки Цунода: «Если бы я не начал побеждать Риккардо с первой же гонки, то сейчас на диване отдыхал бы именно я»

Цунода не оставляет надежд получить место в «Ред Булл».

Пилот «РБ» считает, что сделал все от него зависящее, чтобы убедить руководство перевести его в основную команду и сделать напарником Макса Ферстаппена .

Однако предполагается, что место в «Ред Булл» займет Лиам Лоусон , а Цунода останется в «РБ», где его напарником станет Изак Аджар.

«Если проводить сравнения и подумать о том, чего я добился в этом сезоне – да, очевидно, что я должен получить шанс (показать себя в «Ред Булл»). Но я ничего не знаю, решать будут в «Ред Булл».

Это «Формула-1 » – спорт, в котором в том числе очень важны политические факторы, случиться может что угодно. Конечно, последняя гонка будет важна. Хотя для меня каждая гонка этого сезона была важной. Ведь если бы я не начал побеждать Даниэля Риккардо с первой же гонки, то сейчас на диване отдыхал бы именно я.

Посмотрим, кому достанется место в «Ред Булл». Возможно, я буду удивлен – зависит от выбора команды…но, я не знаю. Слухов очень много – трудно сказать, о чем на самом деле думают в «Ред Булл», – рассказал Цунода.

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