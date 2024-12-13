Даниэль Риккардо – фаворит на место в команде «Кадиллак» (Bild)

Риккардо может вернуться в «Формулу-1».

По информации немецкого издания Bild, в руководстве команды «Кадиллак» считают вариант с приглашением Даниэля Риккардо весьма привлекательным. «Кадиллак» начнет выступать в «Ф-1» с 2026 года.

Кандидатура Риккардо считается интересной по причине того, что австралиец по-прежнему остается достаточно быстрым гонщиком, а также из-за его огромной популярности в США.

При этом, по другой информации, в приглашении Риккардо сильно заинтересованы и в «Тойоте» – и предлагают ему выступления сразу в двух гоночных сериях в 2025 году. Речь идет о NASCAR , а также о родном для Риккардо чемпионате – австралийском V8 Supercars .

Риккардо покинул «Формулу-1» во второй половине сезона – после Гран-при Сингапура его место в «РБ» занял Лиам Лоусон.

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