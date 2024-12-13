Президент Руанды: «Официально подаем заявку на право принимать Гран-при «Формулы-1»

Руанда подала официальную заявку на проведение Гран-при «Формулы-1».

Президент Руанды Поль Кагаме сообщил о подаче заявки на проведение гонки и активных переговорах с «Формулой-1».

Организаторы планируют построить новую стационарную трассу рядом с аэропортом Бугесера, в 40 км от столицы страны – города Кигали. Строительство самого аэропорта стоимостью $2 млрд должно быть закончено в 2026 году.

«Я рад официально заявить, что Руанда подает заявку на право принимать Гран-при «Формулы-1» и вернуть дух гонок в Африку. Огромное спасибо Стефано Доменикали и всей команде «Ф-1». Обсуждение вопроса проведения гонки проходит очень хорошо. Уверяю, мы подходим к этой возможности со всей серьезностью и ответственностью», – рассказал Кагаме.

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