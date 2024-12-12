Эдди Джордан рассказал, что проходит лечение от рака

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан сообщил, что в начале года ему диагностировали рак мочевого пузыря и простаты.

По словам ирландца, он проходит лечение, но «очень темные дни» остались позади.

«Еще в марте и апреле мне диагностировали рак мочевого пузыря и простаты, который затем распространился по позвоночнику и тазу – это было довольно агрессивно. И все мы слышали о нашем чудесном друге, сэре Крисе Хое, абсолютной мегазвезде, который рассказал о своей болезни – той же, что была у меня, хотя он гораздо моложе.

Но вот небольшое послание всем, кто слушает: не теряйте время и не откладывайте. Проверьтесь, потому что в жизни даются шансы. Можно получить столько медицинских услуг, есть столько вещей, которые могут продлить жизнь. Просто сделайте. Не глупите. Не стесняйтесь, тут нет ничего стыдного. Следите за своим телом, ребята.

Мы двигаемся дальше, но да, были некоторые очень темные дни – однако нам удалось выбраться, к счастью», – поведал Эдди в подкасте Formula For Success.

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