Эдди Джордан: «DRS – фальшивка, тупое правило. Это не борьба»
Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан резко высказался против системы DRS в беседе с экс-пилотом Дэвидом Култхардом.
«Все придуманное, искусственное, все, что внедрено вместо настоящей, драматичной, честной и справедливой истории, на мой взгляд, является фальшивкой. DRS – фальшивка с фундаментальной точки зрения. Это фальшивка.
Мы видели скандальную гонку в Бразилии. Предположим, Ландо [Норрис] уезжает. Предположим, он совершает рывок на старте. На третьем круге он не совсем вырвался из секунды и, скажем, Леклер находится достаточно близко, получает DRS, въезжает на холм и – бах! – проезжает вперед. Для меня это не борьба. Это не борьба.
Все равно что сражаться с боксером, у которого в определенный момент связана одна рука за спиной. Это несправедливое преимущество, правда? У него ведь нет всех возможностей, чтобы защищаться.
Я придерживаюсь такого мнения: если не можешь совершить обгон честно – нам всем приходилось делать это в твое время, Дэвид – зачем наказывать хорошего пилота, заставляя его просто сдать позицию из-за этого тупого правила, из-за DRS? Я это не поддерживаю. Мне очень жаль. Называйте меня старомодным, каким хотите», – заявил Джордан в подкасте Formula For Success.
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