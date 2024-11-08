«Год назад моя жизнь была иной. Были планы, мечты...» Легенда велоспорта смертельно болен

Легенда велоспорта Крис Хой дал первое большое телеинтервью после того, как месяц назад объявил о смертельной болезни.

Британец отработал телекомментатором чемпионат мира в Копенгагене, а затем анонсировал «важные новости о здоровье».

У 48-летнего Криса – рак в четвертой стадии. Жить, по прогнозам врачей, осталось от двух до четырех лет.

10 лет без велоспорта: гонял на Ле-Мане и писал детские книги

Хой – выдающийся гонщик, национальный герой, икона мирового велоспорта. В лучшие годы он доминировал на треке примерно как Лэнс Армстронг на шоссе. Только его репутация, в отличие от Армстронга, чиста до сих пор.

● Крис Хой – 6-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Взял три золота в 2008-м на Играх в Пекине (кейрин, спринт, командный спринт), а спустя 4 года в Лондоне еще два.

На церемонии открытия он нес флаг Великобритании, а после Игр стал самым титулованным спортсменом в истории страны.

● В 2013-м Хой объявил о завершении карьеры, но далеко от спорта не ушел – занялся автогонками и был вполне успешен. В 2016-м выступал даже в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», где вместе с напарником занял 12-е место в своем классе.

● Параллельно Хой занимался бизнесом и пробовал себя в литературе (!). У него вышла серия книг про мальчика, который с помощью велосипеда попадает в сказочную страну – Flying Fergus.

«Мне хотелось сказать: разбудите меня, это кошмарный сон»

Хой узнал о диагнозе в сентябре 2023-го. На тот момент его ничего не беспокоило, кроме боли в плече.

«Ни симптомов, ни знаков, ничего, – говорил Хой. – У меня только болело плечо, немного ребра. Сначала я подумал, это от тренажерного зала. Но боль не проходила, и тогда я решил, что это тендонит или что-то вроде того. Нужно снизить нагрузки, чуть подлечиться и все будет окей. Когда на МРТ обнаружили опухоль, это был главный шок в жизни».

У Хоя рак предстательной железы, который дал множественные метастазы. Весь этот год он проходил сеансы химиотерапии, которые сравнил с пытками.

«Я не был к этому готов, и никто не может быть готов к такому. Мне нужно было выдерживать двухчасовые сеансы химии. В такие моменты я вспоминал о сыне и дяде Энди, который был военнопленным в Японии.

Я придумал стратегию. Не нужно думать о двух часах, нужно разбить их на минуты и каждый раз думать: вытерпел одну минуту, значит, могу еще одну, и потом еще... А потом я вспоминаю, как раньше тренировался и выступал и думал, что мне было тяжело. Господи, это же был такой кайф!»

Двойной кошмар в том, что параллельно у супруги Хоя Сарры обнаружили рассеянный склероз. Это тяжелое заболевание, которое может привести к инвалидной коляске. Сейчас она тоже проходит лечение.

«Когда мы узнали ее диагноз, это был самый тяжелый момент, – вспоминал Хой. – Мне хотелось сказать: стоп, разбудите меня, такого не может быть, это кошмарный сон. Если бы у нас не было детей, не уверен, что нашел бы силы снова вставать из кровати и что-то делать. Но мы команда, мы будем бороться друг за друга.

Да, еще год назад наша жизнь была совсем иной. У нас были планы, мечты... Но как бы грустно это ни звучало, это природа. Мы все рождаемся и умираем, так устроен мир. Зато мне повезло, что есть лекарства и я могу бороться так долго, как это возможно».

После истории Хоя количество обследований увеличилось в 8 раз

Хой подробно заговорил о своем диагнозе не просто так. Ему очевидно непросто даются большие интервью, но есть большая цель

«Я хочу, чтобы каждый мужчина старше 45, особенно если у него семейная история как у меня (у Хоя отец и дедушка скончались от рака простаты – Спортс’‘), обратился к врачу и сдал анализ. Один мой друг, когда узнал о моем диагнозе, пошел и сдал, и у него нашли рак в ранней стадии. Он вылечился, сейчас у него все хорошо».

В Великобритании история Криса Хоя наделала столько шума, что в первые дни после того, как он объявил о диагнозе, количество обследований на рак простаты увеличилось в 8 раз. Его поддержали десятки звезд, в том числе премьер-министр страны Кир Стормер.

Правительство теперь обсуждает понижение рекомендуемого возраста скрининга на рак предстательной железы.

Хой даже сказал, что он везунчик. У него была возможность выиграть олимпийские медали, а сейчас он может видеть, как растут дети, и чем-то помочь миру вокруг.

«Когда я выходил на трек бороться за победу на домашней Олимпиаде, мне казалось, что на кону – вся жизнь, – улыбнулся Хой. – Теперь ставки изменились, я действительно знаю, что это – когда жизнь на кону.

Но мой принцип все тот же: нужно сфокусироваться на том, что ты можешь контролировать, и постараться не беспокоиться ни о чем другом».

Фото: Gettyimages /Fabrizio Bensch – IOPP Pool, Tim de Waele; instagram.com/chrishoy1