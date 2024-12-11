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Фернандо Алонсо: «Лучшим новичком «Формулы-1» считаю Бортолето»

Алонсо высоко оценил талант Бортолето.

В следующем году в чемпионате появится сразу несколько новичков – свои дебютные сезоны в «Формуле-1» проведут Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Джек Дуэн («Альпин»), Оливер Бермэн («Хаас») и Габриэл БортолетоЗаубер»).

Вероятны также дебютные сезоны для Лиама Лоусона и Изака Аджара – если в «Ред Булл» все-таки прекратят сотрудничество с Серхио Пересом, Лоусон получит повышение до «Ред Булл», а Аджар займет место в «РБ».

Тем не менее, по мнению пилота «Астон Мартин», именно Бортолето является самым талантливым гонщиком данного нового поколения.

Стоит отметить, что менеджментом Бортолето занимается основанная самим Фернандо Алонсо компания A14 Management.

«Он лучший. Он стал чемпионом «Формулы-3» в свой дебютный сезон. Потом он стал чемпионом в свой дебютный сезон уже в «Формуле-2».

Я знаю, что сейчас очень много разговоров о новом поколении гонщиков. Много новичков в следующем году появится в том числе и в «Формуле-1». Все они очень талантливы. Но лучшим я считаю Габриэла. Он доказал это на трассе, за рулем одинаковых (с соперниками) болидов.

Понятно, что в следующем сезоне в его распоряжении может не быть столь же быстрой машины, как у некоторых других новичков, но я надеюсь, что люди не забудут о том, что на самом деле он лучший из них. Был и будет», – рассказал Алонсо.

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В «Ф-1» – новая надежда Бразилии! «Ауди» рискнула и заменила победителя Гран-при на дебютанта

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoГабриэл Бортолето
logoЗаубер
logoДжек Дуэн
logoФернандо Алонсо
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
logoИзак Аджар
logoАндреа Кими Антонелли
logoАстон Мартин
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