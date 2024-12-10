Мартин Брандл: «Безумие, что Сайнса не будет в «Мерседесе» или «Ред Булл» в 2025-м»

Брандл выразил недоумение из-за трансферной политики «Мерседеса» и «Ред Булл».

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о Карлосе Сайнсе и Льюисе Хэмилтоне , которые провели свои последние гонки за «Феррари » и «Мерседес» на Гран-при Абу -Даби.

В следующем году Хэмилтон заменит Сайнса, сам Карлос будет выступать за «Уильямс».

«Сайнс занял впечатляющее второе место, а теперь должен покинуть команду, чтобы освободить место для Льюиса Хэмилтона. У Сайнса идеальные настрой и отношение к переходу в команду-середняк, «Уильямс», но безумие, что его не будет в «Мерседесе» или «Ред Булл» в следующем сезоне.

Четвертое место Хэмилтона в гонке и зрелищный обгон напарника Джорджа Расселла по внешней в девятом повороте на последнем круге – очередное выдающееся выступление с 16-го места на решетке после странной квалификации, когда он собрал столбик, сбитый Магнуссеном, пытавшимся убраться с дороги.

Классический Хэмилтон и достойное завершение пребывания в «Мерседесе», где он выиграл 84 гонки и завоевал шесть чемпионских титулов», – отметил британский эксперт.

Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня

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