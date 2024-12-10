Мартин Брандл: «Безумие, что Сайнса не будет в «Мерседесе» или «Ред Булл» в 2025-м»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о Карлосе Сайнсе и Льюисе Хэмилтоне, которые провели свои последние гонки за «Феррари» и «Мерседес» на Гран-при Абу-Даби.
В следующем году Хэмилтон заменит Сайнса, сам Карлос будет выступать за «Уильямс».
«Сайнс занял впечатляющее второе место, а теперь должен покинуть команду, чтобы освободить место для Льюиса Хэмилтона. У Сайнса идеальные настрой и отношение к переходу в команду-середняк, «Уильямс», но безумие, что его не будет в «Мерседесе» или «Ред Булл» в следующем сезоне.
Четвертое место Хэмилтона в гонке и зрелищный обгон напарника Джорджа Расселла по внешней в девятом повороте на последнем круге – очередное выдающееся выступление с 16-го места на решетке после странной квалификации, когда он собрал столбик, сбитый Магнуссеном, пытавшимся убраться с дороги.
Классический Хэмилтон и достойное завершение пребывания в «Мерседесе», где он выиграл 84 гонки и завоевал шесть чемпионских титулов», – отметил британский эксперт.
Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня
Прощальное радио Хэмилтона «Мерседесу»: «То, что началось как прыжок веры, стало путешествием в учебники истории»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий