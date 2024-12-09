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Кристиан Хорнер: «Перес и «Ред Булл» совместно выработают уместное решение о будущем»

В «Ред Булл» прокомментировали ситуацию с потенциальным уходом Переса.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что команда и Серхио Перес должны найти выход по итогам переговоров, которые пройдут после Гран-при Абу-Даби.

В прессе неоднократно сообщали, что напарник Макса Ферстаппена потеряет место в «Ред Булл».

«У нас пройдут обсуждения между Чеко и командой. Сезон закончен, мы сядем и рассмотрим его, изучим, что пошло не так. Совместно мы выработаем правильное и уместное решение. Чеко прекрасно служил этой команде.

Можно вспомнить эту гонку в 2021-м, его вклад, Кубки конструкторов 2022 и 2023 годов, пять побед, второе место в чемпионате пилотов прошлого года… Он ужасно много сделал для команды.

Особой спешки нет. Любые перестановки можно сделать внутри системы. Так что нужно в первую очередь сесть с Чеко и провести беседу, раз сезон завершен», – заявил британец.

Хорнер высказался о сбалансированности состава в свете победы «Макларена» в Кубке конструкторов:

«На мой взгляд, это показывает важность набора очков двумя гонщиками на регулярной основе. В следующем году у «Феррари» будет сильный состав, у «Макларена» есть сильный состав. В одном из болидов «Мерседеса» будет неопытный пилот. Для нас очень важно, чтобы оба гонщика давали результат, чтобы не было существенного разрыва.

В данный момент [Перес] остается нашим пилотом. Было бы неправильно с моей стороны спекулировать о том, что будет в следующем сезоне до тех пор, пока мы не сядем и не обсудим этот год как команда».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoМакларен
logoМерседес
logoКристиан Хорнер
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
logoСерхио Перес
возможные переходы
logoРед Булл
logoФормула-1
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