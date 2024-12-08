Макс Ферстаппен выступил в защиту Переса: «Порой люди уж слишком к нему строги»
Пилот «Ред Булл» отметил, что ему приятно и комфортно работать в одной команде с Серхио и что трудности Переса в этом сезоне зачастую были связаны с не самой простой в управлении машиной.
«Мне всегда было комфортно работать с Чеко. Он отличный парень, честно. Очень редко тебе доводится выступать за одну команду с таким напарником – с которым ты всегда ладишь, с которым приятно общаться.
И разумеется, я сочувствую Чеко. Мы вместе работаем каждую неделю. И я вижу, как люди порой слишком строго его судят. Да, разумеется, какие-то уик-энды могли бы сложиться лучше, но порой люди и правда были уж слишком к нему строги. В конце концов, он же не идиот.
Он всегда считался очень хорошим гонщиком, и ему пришлось тяжело. При этом тяжело было всем в нашей команде, потому что порой нашей машиной и правда становилось очень трудно управлять», – рассказал Ферстаппен.
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