  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Гонка в Мексике доказала, что Ферстаппен не всегда идеален. Я провел свой лучший сезон, но этого недостаточно»
4

Ландо Норрис: «Гонка в Мексике доказала, что Ферстаппен не всегда идеален. Я провел свой лучший сезон, но этого недостаточно»

Норрис после победы рассказал об уроках, которые извлек из борьбы с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги сезона, который завершил победой на Гран-при Абу-Даби.

По мнению британца, сражения с коллегой из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном стали ценным опытом.

«Если честно, трудные моменты являются самыми важными уроками – когда люди так говорят, это в общем-то правда. Битвы с Максом, Австрия, Сильверстоун – были какие-то моменты по разным причинам, но ничто из этого не заставило меня сомневаться в себе больше.

Если говорить о личных выступлениях, это мой лучший сезон. Было ли этого достаточно? Пожалуй, нет. Но, если посмотреть на мои квалификационные выступления, к примеру, они чуть ли не вдвое лучше, чем в прошлом году, особенно в сравнении с другими парнями в абсолютной такой же машине. Так что я, безусловно, вышел на хороший уровень в этом сезоне.

Конечно, какие-то вещи я упустил. Были, может, три старта в этом году, когда я терял по позиции или две. Но довольно часто эти позиции я проигрывал Максу. Или в Будапеште Оскару [Пиастри] и тому подобное. Но такие моменты не заставляют меня думать, мол, у меня нет нужных качеств.

Такие моменты случались только в прямой борьбе с Максом. А Макс есть Макс. Сражаться с Максом всегда тяжело, это не является приятным времяпрепровождением ни для кого.

Думаю, гонка в Мексике стала поворотным моментом: она доказала, что он не все делает идеально. Пожалуй, если вернуться к Остину, вернуться к 12-му повороту, то практически любой пилот на решетке не согласится с моим штрафом. Штраф должны были получить либо ни один из нас, либо оба.

Безусловно, я стал больше верить в себя. Возьмем квалификации: 12 месяцев назад я запорол круг в третьем сегменте, который принес бы второе место, из-за большого скольжения. После квалы я был очень раздосадован на себя. Но это не стало предметом всеобщего обсуждения, подобного фактически не происходило в прошлом году.

Со стороны не видно, но случались эпизоды, когда мы бы врезались, если бы я сделал определенные вещи. Ты в каком-то смысле принимаешь, что проигрываешь сражение. Это случалось из-за нашей формы в первых шести-семи гонках. Мы потеряли слишком много очков.

Но я не использую это как оправдание. Я говорю, что не показал достаточно для борьбы с Максом и выступлений на требуемом уровне. Но это точно дало мне ощущение: «Ладно, если я немного прибавлю здесь, немного прибавлю там» – впервые у меня есть уверенность в том, что я действительно обладаю необходимыми качествами», – заявил Норрис.

Норрис впервые стал вице-чемпионом «Ф-1»

Ландо Норрис: «Кубок конструкторов спустя 26 лет – исторический момент для «Макларена». Идеальное завершение сезона, невероятные ощущения»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoРед Булл
Гран-при США
logoГран-при Абу-Даби
logoЛандо Норрис
logoГран-при Мексики
Гран-при Австрии
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Венгрии
logoФормула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА
120 минут назад
Джордж Расселл: «Я рад за Хэмилтона. Он отлично провел свою последнюю гонку за «Мерседес» и заслуженно финишировал впереди меня»
228 минут назад
Серхио Перес о сходе: «Мне кажется, проблема с приводом возникла до инцидента с Боттасом»
256 минут назад
Пьер Гасли: «Зимой буду чувствовать себя спокойнее. «Альпин» движется в правильном направлении»
2сегодня, 18:52
Карлос Сайнс: «Считаю «Феррари» одним из фаворитов следующего сезона. И горжусь своим вкладом в работу команды»
5сегодня, 18:38
Чемпионское фото «Макларена» после Гран-при Абу-Даби
7сегодня, 18:23Фото
Макс Ферстаппен выступил в защиту Переса: «Порой люди уж слишком к нему строги»
12сегодня, 18:17
Тото Вольфф: «Буду стараться поддерживать связь с Хэмилтоном»
1сегодня, 18:16
Гельмут Марко: «Пиастри мог оставить больше места Ферстаппену. Стюарды «тупые идиоты»? Это не очень дипломатично»
11сегодня, 17:57
Валттери Боттас: «Переход в «Заубер» был ошибкой. Был четкий план, но после ухода Вассера он отправился в мусорку»
3сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10