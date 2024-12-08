Ландо Норрис: «Гонка в Мексике доказала, что Ферстаппен не всегда идеален. Я провел свой лучший сезон, но этого недостаточно»

Норрис после победы рассказал об уроках, которые извлек из борьбы с Ферстаппеном.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги сезона, который завершил победой на Гран-при Абу -Даби.

По мнению британца, сражения с коллегой из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном стали ценным опытом.

«Если честно, трудные моменты являются самыми важными уроками – когда люди так говорят, это в общем-то правда. Битвы с Максом, Австрия , Сильверстоун – были какие-то моменты по разным причинам, но ничто из этого не заставило меня сомневаться в себе больше.

Если говорить о личных выступлениях, это мой лучший сезон. Было ли этого достаточно? Пожалуй, нет. Но, если посмотреть на мои квалификационные выступления, к примеру, они чуть ли не вдвое лучше, чем в прошлом году, особенно в сравнении с другими парнями в абсолютной такой же машине. Так что я, безусловно, вышел на хороший уровень в этом сезоне.

Конечно, какие-то вещи я упустил. Были, может, три старта в этом году, когда я терял по позиции или две. Но довольно часто эти позиции я проигрывал Максу. Или в Будапеште Оскару [Пиастри ] и тому подобное. Но такие моменты не заставляют меня думать, мол, у меня нет нужных качеств.

Такие моменты случались только в прямой борьбе с Максом. А Макс есть Макс. Сражаться с Максом всегда тяжело, это не является приятным времяпрепровождением ни для кого.

Думаю, гонка в Мексике стала поворотным моментом: она доказала, что он не все делает идеально. Пожалуй, если вернуться к Остину, вернуться к 12-му повороту, то практически любой пилот на решетке не согласится с моим штрафом. Штраф должны были получить либо ни один из нас, либо оба.

Безусловно, я стал больше верить в себя. Возьмем квалификации: 12 месяцев назад я запорол круг в третьем сегменте, который принес бы второе место, из-за большого скольжения. После квалы я был очень раздосадован на себя. Но это не стало предметом всеобщего обсуждения, подобного фактически не происходило в прошлом году.

Со стороны не видно, но случались эпизоды, когда мы бы врезались, если бы я сделал определенные вещи. Ты в каком-то смысле принимаешь, что проигрываешь сражение. Это случалось из-за нашей формы в первых шести-семи гонках. Мы потеряли слишком много очков.

Но я не использую это как оправдание. Я говорю, что не показал достаточно для борьбы с Максом и выступлений на требуемом уровне. Но это точно дало мне ощущение: «Ладно, если я немного прибавлю здесь, немного прибавлю там» – впервые у меня есть уверенность в том, что я действительно обладаю необходимыми качествами», – заявил Норрис.

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