Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла Кубок конструкторов не сегодня»
Руководитель «Феррари» высказался о результатах Гран-при Абу-Даби, где Карлос Сайнс и Шарль Леклер финишировали на втором и третьем месте соответственно.
Также по итогам гонки Скудерия уступила «Макларену» победу в Кубке Конструкторов.
«Сегодня мы сделали все, что было в наших силах. Шарль и Карлос провели очень хорошую гонку, мы закончили чемпионат в 14 очках позади «Макларена». Мы проиграли титул не сегодня.
Поздравляю «Макларен», компанию, которую я уважаю, как и ее пилотов и команду. Спасибо им за этот сезон, но мы должны сконцентрироваться на себе.
Мы знаем, что справились не лучшим образом в этом сезоне и что еще есть пространство для улучшений в каждой области. Тем не менее я очень доволен тем, чего мы достигли за последние месяцы – как на базе в Маранелло, так и на трассе», – сказал Вассер.
Француз также оценил внутреннюю сплоченность в «Феррари»:
«Между этапами в Австрии и Великобританией мы поняли, что обновления не работали. Мы сказали себе: «Ладно, такова ситуация, сделаем шаг назад и попробуем еще раз». Мы были открыты, никто никого ни в чем не обвинял, не было внутренней вражды. Это позитивный момент, и я очень горжусь этим.
Уверен, что это был блестящий сезон, об этом говорят цифры. У нас 5 побед против одной в прошлом году. Есть разочарование от того, что мы завершаем сезон вот так: набрав более 600 очков и проиграв чемпионский титул из-за 14 очков. Очень небольшая разница».
«Макларен» – снова лучшая команда «Формулы-1». Шла к вершине 26 лет!
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