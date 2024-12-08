Нико Росберг: «Норрис – главный претендент на титул в следующем году»

Росберг назвал Норриса главным претендентом на титул в сезоне-2025.

Чемпион 2016 года и приглашенный эксперт Sky Sports Нико Росберг прокомментировал победу «Макларена » в Кубке Конструкторов.

«Эти эмоции нельзя объяснить – всю их силу и яркость. В эту победу вложено так много сил. Когда вы пересекаете финишную черту, то понимаете, что справились и что уже никто не сможет отобрать у вас это достижение. Разделить эти эмоции с семьей, членами команды, с логотипом «Макларена» – это волшебно», – сказал Росберг.

Также Нико поделился мнением о Ландо Норрисе и сравнил его с напарником Оскаром Пиастри :

«Ландо сказал: «Следующий год – мой год». Он сделает все возможное ради чемпионского титула в следующем году. Второе место будем неприемлемым результатом. Он готов к этому и поборется с Максом Ферстаппеном . Он хочет привести эту команду к победе в личном зачете.

Говоря о претендентах на титул в следующем году, я выбираю Ландо. Он показал сегодня, на что способен. Он блестяще пилотирует. Он фаворит.

У Ландо есть чистая скорость, но временами он допускает небольшие ошибки. Оскар же чуть медленнее, но пилотирует более стабильно. Будет суперинтересно наблюдать за тем, какая борьба развернется в следующем году. Конечно, Оскар тоже может выиграть титул».

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