Формула Е. Сан-Паулу. Эванс выиграл 1-ю гонку сезона 2024/25 после старта с последнего места
Митч Эванс выиграл первую гонку нового сезона «Формулы Е».
Пилот «Ягуара» сумел выиграть заезд несмотря на старт с последнего места. Гонка дважды прерывалась красными флагами из-за нескольких жестких аварий – например, «Порше» под управлением Паскаля Верляйна перевернулся после контракта с болидом Ника Кэссиди – напарника Эванса по команде.
Эвансу же удалось совершить впечатляющий прорыв и закончить гонку на первой позиции. Вторым финишировал пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта, а третьим стал выступающий за «Неом-Макларен» Тэйлор Барнард.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы Е»
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