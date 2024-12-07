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Формула Е. Сан-Паулу. Эванс выиграл 1-ю гонку сезона 2024/25 после старта с последнего места

Митч Эванс выиграл первую гонку нового сезона «Формулы Е».

Пилот «Ягуара» сумел выиграть заезд несмотря на старт с последнего места. Гонка дважды прерывалась красными флагами из-за нескольких жестких аварий – например, «Порше» под управлением Паскаля Верляйна перевернулся после контракта с болидом Ника Кэссиди – напарника Эванса по команде.

Эвансу же удалось совершить впечатляющий прорыв и закончить гонку на первой позиции. Вторым финишировал пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта, а третьим стал выступающий за «Неом-Макларен» Тэйлор Барнард.

«Искренне поздравляю Макса. Рад, что меня перестанут троллить». Босс «Формулы Е» – о ставке в $250 тысяч на чемпионство Ферстаппена перед сезоном

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы Е»
Порше
Тейлор Барнард
Ник Кэссиди
Митчелл Эванс
logoФормула E
logoАнтониу Феликс да Кошта
Ягуар Формула E
Макларен Формула E
logoПаскаль Верляйн
результаты
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