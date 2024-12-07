Формула Е. Сан-Паулу. Эванс выиграл 1-ю гонку сезона 2024/25 после старта с последнего места

Митч Эванс выиграл первую гонку нового сезона «Формулы Е».

Пилот «Ягуара » сумел выиграть заезд несмотря на старт с последнего места. Гонка дважды прерывалась красными флагами из-за нескольких жестких аварий – например, «Порше» под управлением Паскаля Верляйна перевернулся после контракта с болидом Ника Кэссиди – напарника Эванса по команде.

Эвансу же удалось совершить впечатляющий прорыв и закончить гонку на первой позиции. Вторым финишировал пилот «Порше » Антониу Феликс да Кошта, а третьим стал выступающий за «Неом-Макларен» Тэйлор Барнард.

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