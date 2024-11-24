«Искренне поздравляю Макса. Рад, что меня перестанут троллить». Босс «Формулы Е» – о ставке в $250 тысяч на чемпионство Ферстаппена перед сезоном

Генеральный директор «Формулы-E» Джеффри Доддс пошутил про свою ставку на чемпионство Макса Ферстаппена.

В феврале Доддс пообещал пожертвовать $250 тысяч на благотворительность , если Ферстаппен не станет чемпионом в 2024 году. На Гран-при Лас-Вегаса 27-летний пилот «Ред Булл» завоевал четвертый титул подряд, опередив в личном зачете Ландо Норриса.

«Искренне поздравляю «Ред Булл» и Макса – четырехкратного чемпиона мира. Было здорово увидеть более конкурентное завершение сезона, чем многие ожидали. Рад, что знакомые перестанут меня троллить из-за ставки в $250 тысяч, в которой я был уверен. В любом случае, мне кажется будет стыдно не найти этим деньгам достойного применения. В ближайшее время я сообщу всю информацию», – заявил Доддс.

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