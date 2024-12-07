Фернандо Алонсо: «Меня представляют как сварливого парня в трансляциях, зациклены на плохих комментариях»

Алонсо сообщил о том, как «Ф-1» играется с его имиджем.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо прокомментировал недавние высказывания по радио, которые попадали в эфир.

В пятницу перед Гран-при Абу -Даби испанец сообщил команде: «Худшая машина в жизни, худшая подготовка к трафику в жизни. В следующий раз я сам проведу круг выезда». В субботу Алонсо, напротив, заявил о хороших ощущениях в машине. Фернандо завершил квалификацию на восьмой строчке.

«Но сегодня я сказал, что ощущения хорошие. То есть мы начали неудачно, это точно, машина была совсем разбалансированной, между передней и задней осью не было связи.

Ночью мы внесли кое-какие изменения в настройки. Не получилось улучшить эффективность, ведь в третьей тренировке мы стали 17-м и 19-м. Так что мы внесли еще изменения и, похоже, нашли рабочее окно, больше подходящее болиду. Рад стартовать восьмым, но гонка будет тяжелой.

[Реплика] была о плохом трафике, накопилось разочарование. Но как обычно, знаете – есть хорошие комментарии, есть плохие, но [операционная компания «Формулы-1»] ФОМ зациклена на моих плохих комментариях – меня это устраивает. Это ее работа.

Вчера были и позитивные вещи, однако, опять же, ФОМ должна представлять меня как ворчливого парня. Они пытались многие годы и не преуспели.

Я хорошо проводил время [в практике], но, считаю, все эти разговоры с инженером очень личные. Иногда ты пробуешь какие-то вещи, говоришь о подготовке к кругу выезда и, возможно, своем несогласии с инженерами. Они хотят попробовать – не получается. И ты им говоришь: «Надо же – мы и так это знали» или что-то такое.

Но, если нет всего этого контекста и выдаешь одно радиосообщение, это просто неправильно. Но так там работают», – произнес двукратный чемпион мира.

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