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  • Фернандо Алонсо: «За 25 лет карьеры всего раз был за рулем самого быстрого в пелотоне болида – когда я выступал за «Тойоту» в WEC»
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Фернандо Алонсо: «За 25 лет карьеры всего раз был за рулем самого быстрого в пелотоне болида – когда я выступал за «Тойоту» в WEC»

Алонсо оценил выступления в сезоне-2024.

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что несмотря на не самое выгодное положение команды сохранял мотивацию благодаря плотности календаря и небольшим перерывам между гонками.

При этом Алонсо отметил, что привык сохранять мотивацию даже в таких условиях, поскольку за всю свою карьеру лишь раз выступал за рулем болида, который был самым быстрым в пелотоне – и случилось это не в «Формуле-1».

«Было не трудно сохранять мотивацию, потому что при таком календаре у тебя каждые две недели появляется возможности выступить чуточку лучше, чем на предыдущем Гран-при. Нынешний календарь «Формулы-1» не дает вам возможности отдохнуть или получить время на то, чтобы все обдумать, вы постоянно участвуете в гонках.

Так что нет, сохранять мотивацию было не так сложно. Ну и в какой-то мере я привык к тому, что зачастую выступаю за рулем далеко не лучшей машины. За 25 лет карьеры я всего раз был за рулем самого быстрого в пелотоне болида – выступая за «Тойоту» в WEC. Так что я могу сказать, что всегда достаточно мотивирован.

Сезон был очень длинным и напряженным для всех – механиков, инженеров, вообще всех в команде. 24 Гран-при за сезон – это очень напряженное расписание, особенно последний «тройник». При этом если для Макса Ферстаппена, например, чемпионат закончился после победы в Лас-Вегасе, то для нас он закончился летом – мы уже тогда находились на 5-м месте в Кубке конструкторов и не могли ни подняться выше, ни опуститься ниже.

Так что да, последние 7-8 Гран-при получились не очень интересными – ведь мы уже ни за что по сути не боролись. И все, что мы делали – это старались как можно больше узнать о работе болида и как можно лучше подготовить машину к следующему сезону. В остальном же нам было практически нечего делать.

Поэтому я рад тому, что скоро наступит зимний перерыв, и можно будет начать готовиться к следующему сезону, в котором мы, я надеюсь, будем конкурентоспособны», – рассказал Алонсо.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoГран-при Абу-Даби
logoТойота
logoАстон Мартин
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logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
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