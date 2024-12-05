Фернандо Алонсо: «Порой задаешься вопросом – изменится ли отношение судей, если гонщиков поменять местами в спорном эпизоде»

Алонсо раскритиковал непоследовательность судейских решений в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » сомневается, что Макс Ферстаппен получил бы штраф и лишился поула на Гран-при Катара , если бы спорный эпизод в квалификации возник с участием не Джорджа Расселла , а гонщика любой национальности. Или если бы сам Ферстаппен в том эпизоде оказался в роли пострадавшей стороны.

«Порой, когда стюарды применяют какие-то правила или штрафы по отношению к кому либо, возникает вопрос, почему они не продолжают действовать точно так же и в дальнейшем? Потому что порой уже в следующей гонке эти правила перестают действовать – и порой это зависит от национальности гонщика.

Если я сделаю то же самое [что Расселл сделал в Катаре с Ферстаппеном], то, вероятно, не получу того же преимущества, что получил Джордж. Или взять инцидент на Гран-при Австралии – когда дело не дошло до контакта, болиды проехали друг от друга в 30 метрах, но кто-то проехался за пределами трассы. И в итоге я получил на это 20-секундный штраф.

Так что да, порой начинаешь задаваться вопросом – изменится ли отношение судей, если гонщиков поменять местами в спорном эпизоде? Вот, о чем речь», – рассказал Алонсо .

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