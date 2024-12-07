Фредерик Вассер: «Феррари» нельзя перебарщивать с риском, главное – набрать очки, чтобы получить шанс на титул»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги неутешительной квалификации к Гран-при Абу-Даби для итальянской команды.
Лидеры сезона из «Макларена» начнут гонку с первого ряда, в то время как Карлос Сайнс стартует третьим, а Шарль Леклер – 19-м после 14-го места в квалификации и моторного штрафа.
«Карлос провел очень хорошую квалификацию, сражался за первое место и в итоге упустил первый ряд из-за небольшой ошибки в последнем повороте, не хватило совсем немного. Но это неважно, мы все равно будем бороться, стартовать вторым или третьим – разница небольшая.
Тем не менее ситуация с Шарлем другая, это правда. Изначально было известно, что при лучшем раскладе он стартует 11-м, и мы видели, что случилось – он заехал за линию буквально на сантиметры», – заявил Вассер в эфире итальянского Sky Sport.
Менеджер допустил замену всей силовой установки на болиде Леклера, хотя предупредил, что это не окажет сильного влияния:
«Посмотрим, такая возможность есть, решим завтра. Хотя сильного износа двигателя нет – не думаю, что это даст большое преимущество».
Фредерик также порассуждал о стратегии для монегаска и риске Скудерии, которой нужно заработать по меньшей мере 21 очко:
«Дело не в том, что гонка последняя и надо пойти другим путем или сделать что-то странное. Но, может, мы выберем слегка другую тактику с Шарлем, чтобы не попадать в трафик и получить больше шансов.
На бумаге ситуация была очень сложной еще до того, как мы прибыли в Абу-Даби. Сейчас мы не можем назвать задачу невозможной, ведь мы не знаем, что произойдет. Поверьте, мы будем сражаться до последнего поворота последнего круга.
Нужно ли рисковать всем? И да, и нет, потому что главное – набрать очки, которых хватит для чемпионства [в случае проблем «Макларена»]. Так что нельзя перебарщивать с риском – мы не можем заранее предсказать, что произойдет.
Пока у «Макларена» не было никаких сходов или аварий – кто знает. Это означает, что нам нужно хотя бы набрать достаточно очков [для того, чтобы получить шанс на титул]».
Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби
«Макларен» стартует с первого ряда, «Феррари» – с 3-й и 19-й позиций в гонке, которая решит судьбу Кубка конструкторов
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