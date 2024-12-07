  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» нельзя перебарщивать с риском, главное – набрать очки, чтобы получить шанс на титул»
1

Фредерик Вассер: «Феррари» нельзя перебарщивать с риском, главное – набрать очки, чтобы получить шанс на титул»

В «Феррари» рассказали, как следует рисковать в борьбе с «Маклареном» за титул.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги неутешительной квалификации к Гран-при Абу-Даби для итальянской команды.

Лидеры сезона из «Макларена» начнут гонку с первого ряда, в то время как Карлос Сайнс стартует третьим, а Шарль Леклер – 19-м после 14-го места в квалификации и моторного штрафа.

«Карлос провел очень хорошую квалификацию, сражался за первое место и в итоге упустил первый ряд из-за небольшой ошибки в последнем повороте, не хватило совсем немного. Но это неважно, мы все равно будем бороться, стартовать вторым или третьим – разница небольшая.

Тем не менее ситуация с Шарлем другая, это правда. Изначально было известно, что при лучшем раскладе он стартует 11-м, и мы видели, что случилось – он заехал за линию буквально на сантиметры», – заявил Вассер в эфире итальянского Sky Sport.

Менеджер допустил замену всей силовой установки на болиде Леклера, хотя предупредил, что это не окажет сильного влияния:

«Посмотрим, такая возможность есть, решим завтра. Хотя сильного износа двигателя нет – не думаю, что это даст большое преимущество».

Фредерик также порассуждал о стратегии для монегаска и риске Скудерии, которой нужно заработать по меньшей мере 21 очко:

«Дело не в том, что гонка последняя и надо пойти другим путем или сделать что-то странное. Но, может, мы выберем слегка другую тактику с Шарлем, чтобы не попадать в трафик и получить больше шансов.

На бумаге ситуация была очень сложной еще до того, как мы прибыли в Абу-Даби. Сейчас мы не можем назвать задачу невозможной, ведь мы не знаем, что произойдет. Поверьте, мы будем сражаться до последнего поворота последнего круга.

Нужно ли рисковать всем? И да, и нет, потому что главное – набрать очки, которых хватит для чемпионства [в случае проблем «Макларена»]. Так что нельзя перебарщивать с риском – мы не можем заранее предсказать, что произойдет.

Пока у «Макларена» не было никаких сходов или аварий – кто знает. Это означает, что нам нужно хотя бы набрать достаточно очков [для того, чтобы получить шанс на титул]».

Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби

«Макларен» стартует с первого ряда, «Феррари» – с 3-й и 19-й позиций в гонке, которая решит судьбу Кубка конструкторов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoМакларен
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «Жаль, что я потерял круг, ведь из-за этого пришлось поставить дополнительный комплект шин»
4 минуты назад
Ландо Норрис: «В квалификации было тяжело – соперники подтянулись, пришлось атаковать гораздо сильнее»
26 минут назад
Макс Ферстаппен о болиде «Ред Булл» 2024 года: «Засуньте в музей и больше к нему не прикасайтесь»
232 минуты назад
Хюлькенберг потеряет 3 позиции на старте Гран-при Абу-Даби за обгоны в тоннеле
1156 минут назад
Кристиан Хорнер: «Разочарованы пятым местом, но Ферстаппен сумел спасти ситуацию, поймав машину, которая уже ушла в скольжение»
сегодня, 17:27
Фернандо Алонсо: «Меня представляют как сварливого парня в трансляциях, зациклены на плохих комментариях»
1сегодня, 17:27
Макс Ферстаппен: «Должен был оказаться на первом ряду, но все не так плохо»
сегодня, 17:22
Шарль Леклер о шансах «Феррари» на победу в Кубке конструкторов: «Я верю в чудеса»
2сегодня, 17:11
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
5сегодня, 17:00
Шарль Леклер о вылете во втором сегменте: «Тяжело принять такой результат»
3сегодня, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10