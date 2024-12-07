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Макс Ферстаппен: «Никогда не думал о том, чтобы взять перерыв на год из-за ребенка»

Ферстаппен уверен, что отцовство не скажется на его результатах в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» не согласен с тем, что рождение ребенка повлияет на его выступления в «Формуле-1».

Ферстаппен настаивает на том, что он и до этого успешно совмещал гонки с семейной жизнью и что ему не нужны перерывы в гонках. Макс живет вместе с Келли Пике и ее дочерью Пенелопой, которая родилась в 2019-м (ее отец – экс-пилот «Ф-1» Даниил Квят).

«Нет, я, честно говоря, никогда не думал о том, чтобы взять перерыв на год. У меня уже есть опыт с детьми. Нет такого, что это что-то новое для меня. Конечно, теперь это мой родной ребенок, но я думаю, что все будет нормально.

Я знаю, что, когда меня не будет дома, ребенок будет в хороших руках. Так что я смогу сконцентрироваться на гонках, а затем вернуться к своей семье. Как-то так.

Я продолжу заниматься своими хобби [в том числе симрейсингом], но естественно, порой у меня будет уходить на это меньше времени, чем раньше», – рассказал Ферстаппен.

Макс Ферстаппен и Келли Пике объявили, что ждут ребенка 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Келли Пике
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoДаниил Квят
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