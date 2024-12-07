Антонелли снялся со спринта «Ф-2» из-за плохого самочувствия
Будущий пилот «Мерседеса» в «Формуле-1» Андреа Кими Антонелли пропустит первую гонку «Формулы-2» в Абу-Даби.
«Према» сообщила, что итальянец не выступит в субботу по предписанию врача из-за плохого самочувствия. Команда надеется, что Антонелли примет участие в воскресном заезде – заключительной гонке сезона-2024.
Будущие звезды «Ф-1» в финале молодежных гонок: борьба как у Хэмилтона и Ферстаппена
Опубликовал: Михаил Ширяев
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