Антонелли и Бермэн проведут тесты «Супер-Формулы»
Будущие пилоты «Формулы-1» и напарники по «Преме» в «Формуле-2» Андреа Кими Антонелли и Оливер Бермэн отправятся в Японию, чтобы провести тесты «Супер-Формулы».
Заезды пройдут 11-13 декабря на трассе «Сузука». Кроме того, Антонелли на следующей неделе выступит в Абу-Даби на постсезонных тестах «Ф-1».
В 2025 году Антонелли будет гоняться за «Мерседес», Бермэн – за «Хаас».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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