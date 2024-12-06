Антонелли и Бермэн проведут тесты «Супер-Формулы»

Будущие пилоты «Формулы-1» и напарники по «Преме» в «Формуле-2» Андреа Кими Антонелли и Оливер Бермэн отправятся в Японию, чтобы провести тесты «Супер-Формулы».

Заезды пройдут 11-13 декабря на трассе «Сузука». Кроме того, Антонелли на следующей неделе выступит в Абу-Даби на постсезонных тестах «Ф-1».

В 2025 году Антонелли будет гоняться за «Мерседес», Бермэн – за «Хаас ».

Джордж Расселл: «Кто мог подумать, что молодой парень из «Уильямса» победит Хэмилтона в первый год в «Мерседесе»