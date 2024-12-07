Формула-2. Абу-Даби. Марти выиграл 1-ю гонку, Бортолето – 2-й, Аджар – 6-й, Арон потерял шансы на титул

Пилот «Кампоса» Пепе Марти одержал победу в последнем спринте «Формулы-2» сезона-2024 в Абу-Даби.

Испанец провался с четвертого места на старте и сохранял первую позицию весь заезд. Победа стала для Пепе первой на данном уровне, ранее у новичка «Ф-2» было три подиума.

Вторым финишировал лидер сезона Габриэл Бортолето из «Инвикты», третьим – гонщик «Хайтека» Пауль Арон, а главный конкурент Бортолето Изак Аджар («Кампос») стал шестым.

Перед заключительным заездом Бортолето слегка увеличил отрыв и опережает Аджара на 5,5 очка (196,5 против 191). Арон набрал 169 баллов и потерял шансы на титул.

Пилот «Премы» Оливер Бермэн завершил заезд пятым, его напарник Андреа Кими Антонелли пропустил гонку из-за плохого самочувствия.

Антонелли снялся со спринта «Ф-2» из-за плохого самочувствия

Формула-2. Абу-Даби. Мартен выиграл последнюю квалификацию сезона, Бортолето – 2-й, Арон – 3-й, Аджар – 4-й