Формула-2. Абу-Даби. Мартен выиграл последнюю квалификацию сезона, Бортолето – 2-й, Арон – 3-й, Аджар – 4-й

Пилот «АРТ» Виктор Мартен показал лучшее время в заключительной квалификации «Формулы-2» сезона-2024 в Абу-Даби.

Следом расположились три претендента на титул – Габриэл Бортолето («Инвикта»), Пауль Арон («Хайтек») и Изак Аджар («Кампос »).

Гонщики «Премы» Андреа Кими Антонелли и Оливер Бермэн завершили сессию 11-м и 15-м, соответственно.

«Ред Булл» не рассматривает Колапинто, Аджар близок к переходу в «РБ» (Speedcafe)