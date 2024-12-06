Гельмут Марко: «При малейшем нарушении пилоты начинают жаловаться и просить руководителей своих команд обратиться к стюардам»
Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» считает, что Максу Ферстаппену и Джорджу Расселлу не стоило выносить свой конфликт на публику, и тем более опускаться до оскорблений:
«Мне кажется, что эту историю и правда очень сильно раздули. Но прежде всего нужно придерживаться правды и фактов. И мне кажется, что подобные дискуссии лучше вести между собой».
Марко также считает, что в последние годы пилоты стали намного чаще жаловаться друг на друга по радио и заставлять руководство подавать жалобы в ФИА по любому поводу:
«Да, в последние годы эта тенденция заметно обострилась. При малейшем нарушении люди сразу начинают жаловаться и просить руководителей своих команд обратиться к стюардам. И подобное поведение недостойно нашего спорта».
Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?
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