Гельмут Марко: «При малейшем нарушении пилоты начинают жаловаться и просить руководителей своих команд обратиться к стюардам»

Марко высказался о проблеме «Ф-1» на фоне конфликта Ферстаппена и Расселла.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл » считает, что Максу Ферстаппену и Джорджу Расселлу не стоило выносить свой конфликт на публику, и тем более опускаться до оскорблений:

«Мне кажется, что эту историю и правда очень сильно раздули. Но прежде всего нужно придерживаться правды и фактов. И мне кажется, что подобные дискуссии лучше вести между собой».

Марко также считает, что в последние годы пилоты стали намного чаще жаловаться друг на друга по радио и заставлять руководство подавать жалобы в ФИА по любому поводу:

«Да, в последние годы эта тенденция заметно обострилась. При малейшем нарушении люди сразу начинают жаловаться и просить руководителей своих команд обратиться к стюардам. И подобное поведение недостойно нашего спорта».

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?