Фредерик Вассер: «Завоевать Кубок конструкторов труднее со штрафом Леклера, но «Феррари» будет атаковать до последнего поворота»

Вассер оценил шансы «Феррари» на титул в свете штрафа Леклера.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился размышлениями о борьбе с «Маклареном » за Кубок конструкторов на Гран-при Абу-Даби.

Пилот Скудерии Шарль Леклер потеряет десять позиций на старте гонки.

«Пришлось поменять батарею, из-за этого мы получим штраф в воскресенье. Безусловно, неидеальное начало, но мы должны придерживаться прежнего подхода и атаковать, а потом посмотрим, где окажемся в воскресенье вечером. Старт, безусловно, не назвать позитивным, это точно.

[Завоевание Кубка конструкторов] не является невозможной задачей, но будет тяжело. Это сложно с математической точки зрения, а со штрафом еще труднее. Но мы не позволим себе расстраиваться и продолжим атаковать до последнего поворота последнего круга, постараемся выжать максимум обеими машинами и поглядим, где будет «Макларен». Однако мы должны сосредоточиться на себе. Было бы ошибкой думать о соперниках.

Скорость «Макларена» меня не удивила, он выступает очень здорово. В прошлый уик-энд команда немного отставала в практиках, а затем отыгралась. Ферстаппен очень сильно выступил в воскресенье, хотя испытывал трудности в субботу, у нас все было наоборот. Когда состояние трассы меняется, надо адаптироваться, но рабочее окно очень узкое», – сообщил французский менеджер.

Фредерик также подвел предварительные итоги 2024 года:

«В целом хороший сезон. Если посмотреть на победы, поулы и данные, мы выиграли пять гонок и заработали на 55 процентов больше очков, чем в прошлом году. Направление верное. Более того, мы сражаемся за Кубок конструкторов, и это хороший знак.

Но надо сосредоточиться – осталась еще одна гонка. И она самая важная. Однако в целом это хороший год. Я доволен командой, мы сделали шаг вперед, а это лучшая новость на будущее».

Андреа Стелла: «Штраф Леклера ничего не меняет для «Макларена», борьба Шарля за высокие позиции не удивит»

Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби