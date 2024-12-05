Льюис Хэмилтон о переходе в «Феррари»: «В начале года отношения в команде стали напряженными. Людям потребовалось время»
Пилот «Мерседеса» еще до начала сезона-2024 определился с тем, что в следующем году продолжит карьеру в итальянской команде.
И по словам Льюиса, сотрудники команды восприняли эту новость не лучшим образом, что сказалось на атмосфере и взаимоотношениях внутри коллектива.
«Первая встреча с Тото Вольффом в начале года, очевидно, получилась довольно неловкой. Так что да, можно сказать, что обстановка в команде с самого начала была немного неловкой.
На следующий день (после разговора с Вольффом) я пригласил нескольких ребят из команды поиграть в пейнтбол, а они только-только сами обо всем узнали. Так что да, в целом таких неловких моментов по ходу сезона было немало. Меня сильно обстреляли, на мне было много синяков. В тот день люди охотились за мной.
Я предполагал, что будет трудно, но на самом деле сильно недооценил ситуацию и даже не подозревал, насколько трудно это будет. Отношения с ребятами в команде стали напряженными и людям потребовалось какое-то время, чтобы пережить это и оставить в прошлом.
Ну и для меня самого этот год получился очень эмоциональным, и я могу сказать, что сам не лучшим образом справлялся с эмоциями. Многие из вас (журналистов на пресс-конференции) были здесь на протяжении всей моей карьеры – и видели как мои лучшие моменты, так и худшие.
И я не собираюсь извиняться ни за то, ни за другое, ведь я всего лишь человек и у меня далеко не всегда все получается. И я бы сказал, что этот год был одним из худших с точки зрения того, как у меня получалось справляться с ситуацией.
И, как я уже сказал, давайте запоминать только хорошее. Ведь работая вместе, ты вместе с этими людьми проходишь через многое, вы вместе переживаете как взлеты, так и падения. Кто-то женится, кто-то разводится, кто-то теряет членов семьи из-за рака, и многое другое. Все это вы переживаете вместе. И на этом пути вы переживаете много прекрасных моментов», – рассказал Хэмилтон.
Тото Вольфф о грядущем прощании с Хэмилтоном: «Нас ждет очень эмоциональный момент»
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