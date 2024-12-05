Лиам Лоусон о шансе перейти в «Ред Булл»: «Не думаю об этом. «РБ» борется за возможность оказаться как можно выше в Кубке конструкторов»

Лоусон не отвлекает себя мыслями о шансе перейти в «Ред Булл».

Пилот «РБ» отметил, что в данный момент думает только о предстоящем Гран-при Абу -Даби и помощи команде в борьбе за более высокую позицию в Кубке конструктов. «РБ» занимает восьмое место в общем зачете, а отставание от «Альпин» на шестой строчке составляет 13 очков.

В связи с этим, по словам Лоусона , прямо сейчас он старается не думать о возможности перехода в «Ред Булл»:

«Честно говоря, сейчас я вообще об этом не думаю. Впереди очень важный гоночный уик-энд. Мы боремся за возможность оказаться как можно выше в Кубке конструкторов. Вот, на чем сосредоточен и я сам, и мы вместе с командой.

В остальном же моя цель – выступать за «Ред Булл» в будущем. Но у меня нет никаких намеков и предпосылок того, когда именно это может произойти. Если однажды мне представится возможность оказаться в «Ред Булл» – я буду к этому готов. Но сейчас я сосредоточен на предстоящем гоночном уик-энде.

Мне никто ничего не говорил, подготовка идет как обычно. Задача – сосредоточиться на Гран-при и постараться выступить как можно лучше. Ну а затем, уже по окончании уик-энда, картина должна проясниться.

Если же на следующей неделе ситуация не прояснится – ну, возможно, мое настроение будет уже не таким хорошим. Но сейчас я об этом не думаю, ведь гонки продолжаются. Мы заканчиваем «тройник». Дел было так много, что у меня даже не было времени подумать о том, как сильно я расстроюсь, если не получу это место».

Скотт Митчелл: «В «Ред Булл» не верят, что Цунода будет стабильно показывать себя с лучшей стороны, выступая рядом с Ферстаппеном»