Лиам Лоусон о шансе перейти в «Ред Булл»: «Не думаю об этом. «РБ» борется за возможность оказаться как можно выше в Кубке конструкторов»
Пилот «РБ» отметил, что в данный момент думает только о предстоящем Гран-при Абу-Даби и помощи команде в борьбе за более высокую позицию в Кубке конструктов. «РБ» занимает восьмое место в общем зачете, а отставание от «Альпин» на шестой строчке составляет 13 очков.
В связи с этим, по словам Лоусона, прямо сейчас он старается не думать о возможности перехода в «Ред Булл»:
«Честно говоря, сейчас я вообще об этом не думаю. Впереди очень важный гоночный уик-энд. Мы боремся за возможность оказаться как можно выше в Кубке конструкторов. Вот, на чем сосредоточен и я сам, и мы вместе с командой.
В остальном же моя цель – выступать за «Ред Булл» в будущем. Но у меня нет никаких намеков и предпосылок того, когда именно это может произойти. Если однажды мне представится возможность оказаться в «Ред Булл» – я буду к этому готов. Но сейчас я сосредоточен на предстоящем гоночном уик-энде.
Мне никто ничего не говорил, подготовка идет как обычно. Задача – сосредоточиться на Гран-при и постараться выступить как можно лучше. Ну а затем, уже по окончании уик-энда, картина должна проясниться.
Если же на следующей неделе ситуация не прояснится – ну, возможно, мое настроение будет уже не таким хорошим. Но сейчас я об этом не думаю, ведь гонки продолжаются. Мы заканчиваем «тройник». Дел было так много, что у меня даже не было времени подумать о том, как сильно я расстроюсь, если не получу это место».
Скотт Митчелл: «В «Ред Булл» не верят, что Цунода будет стабильно показывать себя с лучшей стороны, выступая рядом с Ферстаппеном»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий