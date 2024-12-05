Льюис Хэмилтон об уходе из «Мерседеса»: «Рекорды и титулы говорят сами за себя. Конец эпохи для меня, команды и истории «Ф-1»

Хэмилтон назвал завершение работы в «Мерседесе» концом эпохи для «Ф-1».

Льюис Хэмилтон посвятил пост Гран-при Абу -Даби – заключительной для себя гонке в составе «Мерседеса ».

В 2025 году семикратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Феррари ».

«Вот и все. Моя последняя гонка с «Мерседесом».

То, что мы создали вместе за эти годы – настоящая история. Люди сомневались, когда я переходил в 2013-м, и вот мы здесь.

Побиты рекорды, выиграны титулы – все это говорит само за себя. Я не в последний раз благодарю «Мерседес», но есть острое осознание, что это моя последняя гонка с командой.

Это действительно конец эпохи в моей жизни, в моей карьере, для команды и в истории «Ф-1». Я горжусь тем, что мы создали, горжусь каждым человеком, который был частью пути со мной. Спасибо. Это было по-настоящему, и давайте погоняемся снова еще один раз», – написал британец.

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