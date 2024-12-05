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Норрис и Леклер разыграют вице-чемпионство, 3 команды – 6-е место в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби

Судьба ряда позиций в личном и командном зачетах решится на последнем этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби.

«Макларен» и «Феррари» разыграют Кубок конструкторов – подробно о раскладах можно почитать здесь.

Кроме того, пилот «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Феррари» Шарль Леклер определят вице-чемпиона. Британец опережает соперника на восемь баллов. Для Ландо достижение станет первым в карьере, для Шарля – вторым.

Битву за шестое место в Кубке конструкторов будут вести три команды. На счету «Альпин» 59 очков, «Хаас» заработал 54, «РБ» – 46. Математические шансы сохраняет «Уильямс» (17), однако коллективу из Гроува понадобится сделать первый с 2003 года дубль.

Четыре пилота продолжают бороться за десятую строчку в личном зачете – Нико Хюлькенберг («Хаас», 37 баллов), Пьер Гасли («Альпин», 36), Юки Цунода («РБ», 30) и Ланс Стролл («Астон Мартин», 24).

Гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону необходима победа и непопадание напарника Джорджа Расселла в топ-10, чтобы избежать седьмого места по итогам сезона – своего худшего результата в «Ф-1». Разница между британцами составляет 24 очка.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024

Финал «Ф-1» интригует: «Макларен» ⚔️ «Феррари» за титул и звание вице-чемпиона у гонщиков

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoУильямс
logoПьер Гасли
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
logoАльпин
logoРБ
logoЮки Цунода
logoХаас
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoМерседес
logoНико Хюлькенберг
logoЛандо Норрис
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
logoЛанс Стролл
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