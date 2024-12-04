Шарль и Артур Леклеры станут первыми в истории «Ф-1» братьями с выступлением за одну команду в рамках официальной сессии

Артур Леклер выступит за «Феррари» в первой практике в Абу-Даби.

По правилам, в 2024 году каждая команда «Ф-1» обязана предоставить две пятничные практики пилотам, подпадающим под критерии «молодых гонщиков» или «новичков». Под данные параметры подходят все пилоты вне зависимости от возраста, на чьем счету есть не более двух выступлений в Гран-при «Формулы-1» за карьеру.

Ранее одну пятничную практику за «Феррари» провел Оливер Бермэн , но после того, как в этом сезоне он трижды подменял основных пилотов в «Феррари» и «Хаасе », британец перестал подпадать под критерии.

В итоге при выборе гонщика для участия в практике в «Феррари» остановились на кандидатуре Артура Леклера – младшего брата Шарля Леклера .

Артур Леклер несколько лет был участником молодежной Академии «Феррари», но покинул ее в конце 2023 года. При этом сохранив место в структуре «Феррари».

Благодаря данному выбору «Феррари» Шарль и Артур Леклеры станут первыми в истории «Формулы-1» братьями, которые проведут официальную сессию чемпионата, выступая за одну команду и являясь напарниками.

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