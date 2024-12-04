Ферстаппен, Гасли и Чжоу – в тройке лучших пилотов Гран-при Катара по версии экспертов сайта «Ф-1»
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
За этап в Катаре наиболее высокую оценку среди участников (9,2 балла) получил выигравший гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл».
Второе место в рейтинге занял пилот «Альпин» Пьер Гасли (8,8 балла), закончивший заезд на пятой позиции. Третьим стал гонщик «Заубера» Чжоу Гуаньюй (8,4 балла)
Рейтинг пилотов Гран-при Катара по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2
2. Пьер Гасли («Альпин») – 8,8
3. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 8,4
4. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8,0
5. Шарль Леклер («Феррари») – 7,8
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,8
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2
8. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,2
10. Валттери Боттас («Заубер») – 7,0
В общем зачете рейтинга Макс Ферстаппен догнал Ландо Норриса и гонщики делят первое место со средней оценкой 8,2 балла
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