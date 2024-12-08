Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2024 года
Итоговое положение пилотов «Формулы-1» в чемпионате 2024 года
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 437 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 374
3. Шарль Леклер («Феррари») – 356
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 292
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 290
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 245
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 223
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 152
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 70
10. Пьер Гасли («Альпин») – 42
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 41
12. Юки Цунода («РБ») – 30
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
14. Эстебан Окон («Альпин») – 23
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 16
16. Алекс Албон («Уильямс») – 12
17. Даниэль Риккардо («РБ») – 12
18. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
19. Франко Колапинто («Уильямс») – 5
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 4
21. Лиам Лоусон («РБ») – 4
22. Валттери Боттас («Заубер») – 0
23. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
24. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 666 очков
2. «Феррари» – 652
3. «Ред Булл» – 589
4. «Мерседес» – 468
5. «Астон Мартин» – 94
6. «Альпин» – 65
7. «Хаас» – 58
8. «РБ» – 46
9. «Уильямс» – 17
10. «Заубер» – 4
Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл последнюю гонку сезона, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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