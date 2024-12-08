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Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2024 года

Итоговое положение пилотов «Формулы-1» в чемпионате 2024 года

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 437 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 374

3. Шарль Леклер («Феррари») – 356

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 292

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 290

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 245

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 223

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 152

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 70

10. Пьер Гасли («Альпин») – 42

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 41

12. Юки Цунода («РБ») – 30

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24

14. Эстебан Окон («Альпин») – 23

15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 16

16. Алекс Албон («Уильямс») – 12

17. Даниэль Риккардо («РБ») – 12

18. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

19. Франко Колапинто («Уильямс») – 5

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 4

21. Лиам Лоусон («РБ») – 4

22. Валттери Боттас («Заубер») – 0

23. Логан Сарджент («Уильямс») – 0

24. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 666 очков

2. «Феррари» – 652

3. «Ред Булл» – 589

4. «Мерседес» – 468

5. «Астон Мартин» – 94

6. «Альпин» – 65

7. «Хаас» – 58

8. «РБ» – 46

9. «Уильямс» – 17

10. «Заубер» – 4

Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл последнюю гонку сезона, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoНико Хюлькенберг
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoОливер Бермэн
logoЭстебан Окон
logoУильямс
logoЛиам Лоусон
logoФеррари
logoХаас
logoЧжоу Гуаньюй
logoРед Булл
logoДаниэль Риккардо
logoЮки Цунода
logoЗаубер
logoФернандо Алонсо
Логан Сарджент
logoВалттери Боттас
logoРБ
logoДжек Дуэн
logoАльпин
logoЛанс Стролл
logoКевин Магнуссен
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
logoДжордж Расселл
logoФранко Колапинто
logoМерседес
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoАстон Мартин
logoПьер Гасли
logoКарлос Сайнс
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
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