Чжоу может стать тест-пилотом «Ред Булл» (AMuS)
Гонщик «Заубера» Чжоу Гуаньюй может начать сотрудничество с «Ред Булл», сообщает Auto Motor und Sport.
Немецкий портал, как и другие статусные автоспортивные издания, подтверждает, что дни Серхио Переса в «Ред Булл» сочтены, его место займет Лиам Лоусон или Юки Цунода, а кокпит в «РБ» получит пилот «Формулы-2» Изак Аджар.
«Ред Булл» намерен организовать тестовую программу на болидах двухлетней давности, от которой отказывался ранее, поскольку «Хонда» запрашивает существенную сумму за моторы. Планируется, что в программе будет участвовать Арвид Линдблад, выступавший в «Формуле-3» в завершившемся сезоне.
Решить проблему с деньгами «Ред Булл» намерен благодаря Чжоу, с которым ведет переговоры. Китайский пилот обеспечит финансирование и получит шанс поддерживать форму перед потенциальным возвращением в пелотон в 2026 году.
Чжоу близок к возвращению в «Феррари» резервным гонщиком (Corriere)
«Заубер» заработал первые очки в сезоне благодаря 8-му месту Чжоу, Боттас поднялся с 23-й строчки в чемпионате
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