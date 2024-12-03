Чжоу может стать тест-пилотом «Ред Булл» (AMuS)

«Ред Булл» и Чжоу ведут переговоры.

Гонщик «Заубера » Чжоу Гуаньюй может начать сотрудничество с «Ред Булл», сообщает Auto Motor und Sport.

Немецкий портал, как и другие статусные автоспортивные издания, подтверждает, что дни Серхио Переса в «Ред Булл» сочтены, его место займет Лиам Лоусон или Юки Цунода, а кокпит в «РБ» получит пилот «Формулы-2» Изак Аджар.

«Ред Булл» намерен организовать тестовую программу на болидах двухлетней давности, от которой отказывался ранее, поскольку «Хонда » запрашивает существенную сумму за моторы. Планируется, что в программе будет участвовать Арвид Линдблад , выступавший в «Формуле-3» в завершившемся сезоне.

Решить проблему с деньгами «Ред Булл» намерен благодаря Чжоу, с которым ведет переговоры. Китайский пилот обеспечит финансирование и получит шанс поддерживать форму перед потенциальным возвращением в пелотон в 2026 году.

Чжоу близок к возвращению в «Феррари» резервным гонщиком (Corriere)

«Заубер» заработал первые очки в сезоне благодаря 8-му месту Чжоу, Боттас поднялся с 23-й строчки в чемпионате