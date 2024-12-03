Зак Браун: «Ферстаппен – один из величайших в истории. Рад, что у нас хорошие отношения»

Браун рассказал о величии Ферстаппена и хороших отношениях с чемпионом.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун заверил, что у него нет проблем с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном , несмотря на борьбу по ходу сезона-2024.

Браун также сообщил, как относится к словам четырехкратного чемпиона после Гран-при Лас-Вегаса – тогда Макс при общении с боссом «Макларена» заявил: «Раньше ты говорил, что я могу побеждать только в быстрейшей машине».

«У Макса хорошее чувство юмора. Подобные шутки – часть работы, разве не так? Но печально, что порой люди неверно это оценивают. Я говорю, что он опередил моего Сенну, а потом читаю, что я сравниваю Ландо Норриса с Айртоном Сенной . Но я просто сказал о Сенне, ведь теперь у Макса больше чемпионств.

Помню, что в Сильверстоуне Макс сказал: «Кто такой Зак Браун ?» Потом я прислал ему забавное сообщение: «Хочу представиться – может, ты меня не знаешь, но я управляю «Маклареном».

В наши дни такой хаос в соцсетях. Конечно, я не обижаюсь на то, что он сказал в Лас-Вегасе – шутите, что ли? Я рад, что у нас хорошие отношения. Макс – умный парень, и, думаю, он понимает, как играют в игры. Часто игра идет не против него, а скорее против «Ред Булл».

Просто посмотрите на Бразилию. Одно из лучших выступлений, что я когда-либо видел. Я гонялся с Йосом, отцом Макса, и, полагаю, он тоже был достаточно быстрым, чтобы стать чемпионом мира, но ему не везло по карьере.

Я смотрю «Формулу-1» более 35 лет, и Макс – один из величайших в истории. Победить его можно, но нужно действительно выступать на пять с плюсом. Когда вы в последний раз видели Макса в гравийной ловушке? Впечатляет, что он всегда на уровне и не допускает ошибок», – произнес Зак.

Американский менеджер поделился мнением о борьбе с «Ред Булл» и другими соперниками в 2025 году:

«Будут сражаться четыре топ-команды. «Ред Булл» потерял ключевых людей, и мы вряд ли увидели все последствия. Это хороший коллектив, но надо также учитывать культуру и атмосферу.

Для «Ред Булл» сезон-2026 станет даже более серьезным вызовом – он впервые будет использовать собственные моторы, а я не помню, чтобы команда со своими двигателями была бы конкурентоспособной с первого же года».

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