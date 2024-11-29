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  • Журналист Sky Sports Слэйтер выбрил на голове «М4X» в честь 4-го титула Ферстаппена. «Очень впечатляет», – отреагировал гонщик
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Журналист Sky Sports Слэйтер выбрил на голове «М4X» в честь 4-го титула Ферстаппена. «Очень впечатляет», – отреагировал гонщик

Слэйтер представил прическу в честь Ферстаппена.

Репортер Sky Sports Крэйг Слэйтер поменял стиль на Гран-при Катара, сделав прическу в честь Макса Ферстаппена, который на прошлой неделе оформил новое чемпионство в «Формуле-1».

Слэйтер выбрил на голове символы «M4X» – такое написание имени пилота избрали в «Ред Булл» для празднования четвертого титула.

Гонщик прокомментировал стиль британского журналиста:

«О, боже. Отлично, на самом деле очень впечатляет. Классно. Я сам не буду такое делать, но ценю это. Молодец».

Победы Ферстаппена вредят «Формуле-1»? Это миф!

Фото: Sky Sports

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoГран-при Катара
logoстиль
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Крэйг Слэйтер
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