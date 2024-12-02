Кристиан Хорнер: «Перес достаточно взрослый и мудрый человек, чтобы понимать свою ситуацию»

Хорнер намекнул на вероятное расставание «Ред Булл» с Пересом.

Руководитель австрийской команды высказался о том, как для Серхио сложились последние четыре года в составе «Ред Булл» и о проблемах, с которыми тот столкнулся в нынешнем сезоне.

По последней информации из ряда источников, Перес потеряет место в основном составе «Ред Булл» в следующем году, а в главную команду будет переведен Лиам Лоусон .

«За эти четыре года Чеко внес очень весомый вклад в работу команды. Чемпионский титул Макса в 2021 году, победы в Кубке конструкторов в 2022 и 2023 годах – во все это он внес существенный вклад. И понятно, что нынешний сезон получился для него особенно тяжелым.

В составе «Ред Булл» Чеко выиграл пять Гран-при и несколько раз демонстрировал выдающиеся выступления – например, на этапах в Сингапуре, Азербайджане, Саудовской Аравии, и много где еще.

Все относятся к Чеко с огромным уважением и почтением, но очевидно, что ситуация, в которой мы оказались, довольно болезненна и для него, и для команды.

У Чеко был очень тяжелый год и понятно, что это находит отражение в таблице общего зачете и количестве набранных очков. Мы сосредоточены на том, чтобы оказывать ему полную поддержку до самого клетчатого флага на финише Гран-при Абу-Даби.

Понятно и то, что Чеко не очень приятно находиться в подобной ситуации – когда каждую неделю появляются какие-то слухи, связанные с его будущим. Перес достаточно взрослый и мудрый человек, чтобы понимать свою ситуацию. Посмотрим, что будет после Гран-при Абу -Даби», – рассказал Хорнер .

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