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Макс Ферстаппен о штрафе Норриса: «Меня бы расследовали сразу же»

Ферстаппен высказался о том, что нарушение Норриса долго расследовали.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что стюарды слишком долго изучали нарушение конкурента из «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Катара под желтыми флагами, прежде чем выписать ему десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу».

«Я знал, что поднял ногу с педали газа, так как видел двойные желтые. И, конечно, я знал, что в противном случае меня бы расследовали сразу же.

Я спросил, поднял ли он ногу с педали газа, ведь, думаю, в тот момент у него была DRS от кругового. В первом повороте я увидел, что он сильно приблизился, поэтому спросил. Это обычный вопрос. А правила, касающиеся двойных желтых, довольно строгие», – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Ландо Норрис о жалобе Ферстаппена: «Молодец. Так делают все. Рад за него»

Ландо Норрис: «Я не идиот – если бы знал о желтом флаге, то замедлился бы. Таковы правила, справедливый штраф»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoЛандо Норрис
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logoМакс Ферстаппен
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