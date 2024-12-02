Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»

Сайнс намерен до конца бороться за Кубок конструкторов.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Катара, который сложился для испанца не слишком удачно. Тем не менее, «Феррари» удалось заработать на 3 очка больше «Макларена » – и теперь, перед последним этапом сезона, в Кубке конструкторов команды разделяет 21 балл.

«Я недоволен тем, как все сложилось и как все прошло. Ведь в итоге мне пришлось проехать целый круг с проколом колеса. В этот момент я потерял много времени, а также, вероятно, повредил днище болида. А потом у нас был еще и очень длинный пит-стоп.

И после этого, когда я выехал с пит-лейн, они все-таки выпускают на трассу машину безопасности и все соперники пользуются этим преимуществом. Но что поделать, иногда такое случается. Порой удача тебе улыбается, а порой наоборот. У нас была хорошая ситуация для того, чтобы заработать много очков, но случилось то, что случилось.

В конце гонки машина работала не лучшим образом, и все равно я мог бы финишировать пятым. Полагаю, во время прокола машина и правда была повреждена. В любом случае, я выложился на максимуме и сумел финишировать шестым – на той же позиции, с которой стартовал. Так что все не так уж плохо. Но правда в том, что мы могли бы заработать на 4-6 очков больше. Теперь все решится на Гран-при Абу -Даби, а «Феррари » всегда сильно смотрелась на этой трассе.

Мы отправляемся в Абу-Даби с целью выиграть Кубок конструкторов. Слава Богу, что с Шарлем ничего не случилось, он набрал достаточно много очков – и теперь у нас есть шанс побороться с «Маклареном» в Абу-Даби. Несмотря на все проблемы, я сумел финишировать шестым и тоже набрал очки. Так что все не так плохо. Понятно, что в Абу-Даби нам потребуется определенный сценарий – нам нужно набрать как можно больше очков самим, а «Макларен» при этом должен набрать мало очков. Но мы все равно сделаем все возможное», – рассказал Сайнс .

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