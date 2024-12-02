  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»
11

Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»

Сайнс намерен до конца бороться за Кубок конструкторов.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Катара, который сложился для испанца не слишком удачно. Тем не менее, «Феррари» удалось заработать на 3 очка больше «Макларена» – и теперь, перед последним этапом сезона, в Кубке конструкторов команды разделяет 21 балл.

«Я недоволен тем, как все сложилось и как все прошло. Ведь в итоге мне пришлось проехать целый круг с проколом колеса. В этот момент я потерял много времени, а также, вероятно, повредил днище болида. А потом у нас был еще и очень длинный пит-стоп.

И после этого, когда я выехал с пит-лейн, они все-таки выпускают на трассу машину безопасности и все соперники пользуются этим преимуществом. Но что поделать, иногда такое случается. Порой удача тебе улыбается, а порой наоборот. У нас была хорошая ситуация для того, чтобы заработать много очков, но случилось то, что случилось.

В конце гонки машина работала не лучшим образом, и все равно я мог бы финишировать пятым. Полагаю, во время прокола машина и правда была повреждена. В любом случае, я выложился на максимуме и сумел финишировать шестым – на той же позиции, с которой стартовал. Так что все не так уж плохо. Но правда в том, что мы могли бы заработать на 4-6 очков больше. Теперь все решится на Гран-при Абу-Даби, а «Феррари» всегда сильно смотрелась на этой трассе.

Мы отправляемся в Абу-Даби с целью выиграть Кубок конструкторов. Слава Богу, что с Шарлем ничего не случилось, он набрал достаточно много очков – и теперь у нас есть шанс побороться с «Маклареном» в Абу-Даби. Несмотря на все проблемы, я сумел финишировать шестым и тоже набрал очки. Так что все не так плохо. Понятно, что в Абу-Даби нам потребуется определенный сценарий – нам нужно набрать как можно больше очков самим, а «Макларен» при этом должен набрать мало очков. Но мы все равно сделаем все возможное», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Катара: кошмарище «Мерса», провал Норриса, реванш Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoГран-при Абу-Даби
logoКарлос Сайнс
logoГран-при Катара
logoФормула-1
logoФеррари
logoМакларен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хиракава выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
20 минут назад
Фернандо Алонсо о штрафе Ферстаппену: «Получается, я тоже смогу гнать как сумасшедший, а потом заявить, что соперник мне помешал»
650 минут назад
Макс Ферстаппен о штрафе Норриса: «Меня бы расследовали сразу же»
9сегодня, 13:47
«Ред Булл» заменит Переса на Лоусона – Лиам способен соперничать с быстрым и более опытным Цунодой (The Race)
18сегодня, 13:22
Кристиан Хорнер: «Уверен, в будущем Колапинто войдет в число постоянных участников «Ф-1». «Ред Булл» же полностью укомплектован»
4сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Ожидал аварию с Ферстаппеном на старте Гран-при Катара»
9сегодня, 12:28
Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»
11сегодня, 12:24
Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»
7сегодня, 12:02
Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше. В любом случае, скоро все закончится»
8сегодня, 11:19
ФИА объяснила решения по зеркалу на трассе, машине безопасности и штрафу Норриса в Катаре
21сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото