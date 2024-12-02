Окон отказался от участия в Гран-при Абу-Даби в обмен на выступление за «Хаас» на тестах (Тед Кравитц)

Стали известны причины отказа Окона от выступления на Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Альпин», который покинет французскую команду по окончании сезона, не выступит на финальном этапе чемпионата на трассе «Яс-Марина». Вместо него за «Альпин» будет выступать Джек Дуэн , который и должен сменить француза в основном составе в следующем сезоне.

По информации корреспондента Sky Sports Теда Кравитца, это стало возможным благодаря соглашению между Оконом и исполнительным советником «Альпин» Флавио Бриаторе .

Как сообщается, Окон согласился уступить место в кокпите болида «Альпин» на Гран-при Абу-Даби в обмен на разрешение досрочно расторгнуть контракт с французской командой, что позволит ему выступить за «Хаас» – команду, в которой он продолжит карьеру в следующем сезоне, – на пост-сезонных тестах в Абу-Даби.

«Теперь я могу подтвердить, что Эстебан Окон полностью завершил свое сотрудничество с командой и более не является пилотом «Альпин». И что на следующей неделе на Гран-при Абу-Даби его заменит Джек Дуэн, который и займет его место в «Альпин» в следующем сезоне.

Но в данном случае речь не идет об увольнении или чем-то подобном, совсем нет. Это скорее взаимовыгодная сделка. Насколько я понимаю ситуацию, Окон очень хотел провести тесты в Абу-Даби, которые стартуют во вторник после Гран-при, в составе своей новой команды «Хаас». И он пошел с этим к Флавио Бриаторе – человеку, который теперь принимает подобные решения в «Альпин». И спросил: «Флавио, могу ли я выступить на тестах за «Хаас»?

На что Флавио ответил: «А что я буду с этого иметь?» В итоге, судя по всему, они пришли к соглашению – может случившееся в первом повороте повлияло на это, а может и нет, – по которому Окон сможет выступить за «Хаас » на тестах при условии, что не будет выступать за «Альпин» на Гран-при Абу-Даби. Потому что Флавио хочет дать Джеку Дуэну возможность пораньше влиться в работу. И они заключили сделку», – рассказал Кравитц.

Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)