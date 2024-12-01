Джордж Расселл о 4-м месте: «Такой результат льстит на фоне того, что я заслуживал»
Пилот «Мерседеса» прокомментировал четвертое место на Гран-при Катара.
«Забавно, как все быстро меняется в этом спорте. Пятница была великолепной. В субботу темп в спринте был, возможно, самым лучшим в пелотоне. Мы квалифицировались вторыми, а затем сегодня… плохой старт, темпа просто не было.
Возможно, четвертое место – такой результат льстит на фоне того, что мы заслуживали. Думаю, борьба между первыми четырьмя командами невероятно плотная. Даже в квалификации между первым и третьим рядом было всего две десятых секунды.
Достаточно лишь немного ошибиться, чтобы потерять кучу позиций. Я все еще намерен вынести много позитивного из этого уик-энда. Нам просто нужно проанализировать сегодняшний результат», – сказал Расселл.
Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
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