«Ред Булл» потерял шансы на Кубок конструкторов
«Ред Булл» простился с Кубком конструкторов, который удерживал с 2022 года.
В личном зачете австрийцы завоевали титул стараниями Макса Ферстаппена, однако в командном зачете потеряли шансы опередить «Макларен» и «Феррари» на Гран-при Катара, за этап до конца сезона.
На Гран-при Катара Ферстаппен одержал победу, Перес сошел.
Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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