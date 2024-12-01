«Ред Булл» потерял шансы на Кубок конструкторов

«Ред Булл » простился с Кубком конструкторов, который удерживал с 2022 года.

В личном зачете австрийцы завоевали титул стараниями Макса Ферстаппена , однако в командном зачете потеряли шансы опередить «Макларен » и «Феррари » на Гран-при Катара, за этап до конца сезона.

На Гран-при Катара Ферстаппен одержал победу, Перес сошел.

Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й