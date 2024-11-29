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Джордж Расселл о перестановках в ФИА: «Это словно поворот на 360 градусов»

Расселл ждет ответов от ФИА в связи с рядом увольнений.

ФИА уволила стюарда Тима Мейера (сына сооснователя «Макларена» Эдварда Мейера) и нового гоночного директора «Ф-2» Джанетт Тан в преддверии Гран-при Катара.

Ранее федерация объявила об уходе гоночного директора «Ф-1» Нильса Виттиха. Его заменили Руй Маркешем, который до этого работал на той же должности в младших «формулах».

Пилот «Мерседеса» и директор Ассоциации гонщиков Гран-при Джордж Расселл хочет, чтобы ФИА прояснила ситуацию.

«Я хочу сказать: когда у нас появляется прозрачность и последовательность, то мы тут же избавляемся от двух очень важных людей в руководящем органе. Это словно поворот на 360 градусов. Мы до сих пор не знаем причин увольнения Нильса – и я не думаю, что кого-нибудь проинформировали об уходе Тима.

Впервые о новом директоре «Ф-2» я узнал из медиа. Очевидно, в любой организации никогда не будет стабильной обстановки, если постоянно происходят увольнения и смена персонала. Людям приходится осваиваться на новой должности.

Для любой команды это очень сложная ситуация. И это должно быть суперсложно для всех сотрудников ФИА. Мы бы хотели получить немного ясности и понимания насчет того, что происходит и кого уволят следующим», – сказал Расселл.

Британец надеется, что изменения в ФИА «не будут иметь негативных последствий»:

«Когда дело доходит до ФИА, то тут столько меняется, слишком много и слишком быстро.

Думаю, все верят во [владельцев коммерческих прав «Ф-1»] «Либерти Медиа» и [руководителя «Ф-1»] Стефано Доменикали. Он был гонщиком, гонки у него в крови. Он делает все возможное, чтобы спорт пребывал в наилучшем положении.

Единственное, что нас беспокоит, это то, чтобы спорт был в отличном положении. Все стараются изо всех сил, нужно убедиться, что спорт останется в том же положении или продолжит расти. При всех происходящих изменениях я надеюсь только на то, что они не будут иметь негативных последствий».  

Профсоюз пилотов «Ф-1» бунтует против босса мировых гонок. Чем они недовольны? 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Тедди Мейер
Нильс Виттих
Руй Маркеш
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
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logoФИА
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