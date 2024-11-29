Лиам Лоусон: «Предельно сосредоточен на оставшихся гонках – ведь я не знаю, останусь ли в «Формуле-1»

Лоусону не гарантировано будущее в «Формуле-1».

Пилот «РБ» рассказал, что будет стараться как можно лучше провести остаток сезона и произвести хорошее впечатление.

По словам Лоусона, у него пока нет контракта на следующий сезон – хотя считается, что место гонщика из Новой Зеландии как минимум в «РБ» находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что акционеры (владельцы «Ред Булл» Чалерм Ювидья и Марк Матешиц) будут принимать окончательное решение по составам команд «Ред Булл» и «РБ» уже по окончании сезона.

При этом по последней информации Джо Сейварда, Лиам Лоусон или Франко Колапинто могут получить место в «Ред Булл», заменив Серхио Переса.

«Я предельно сосредоточен на оставшихся гонках. Ведь я знаю, что меня оценивают по выступлениям в этих гонках. Я пока не знаю, где буду выступать в следующем году, останусь ли я вообще в «Формуле-1». Конечно, хотелось бы думать, что я останусь в «Ф-1», но пока я не получил подтверждения этому – я буду максимально сосредоточен на оставшихся гонках.

В целом я бы сказал, что в большинстве гонок, которые провел, смотрелся достаточно сильно. Но понятно, что в двух оставшихся Гран-при я не могу позволить себе выступления того же уровня, что было в Лас-Вегасе. Думаю, у нас неплохие шансы. При этом я пока не знаю, что будет в следующем году, а решение будет принято уже по окончании сезона», – рассказал Лоусон.

Джо Сейвард: «Все указывает на то, что «Ред Булл» выбирает между Лоусоном и Колапинто»